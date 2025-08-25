Grave incidente sulla provinciale per Terracina, feriti padre e figlio

TERRACINA – Un grave incidente stradale si è verificato sulla provinciale per Terracina nel pomeriggio di sabato. Feriti padre e figlio che viaggiavano su una moto che si è scontrata violentemente contro un’auto intenta a svoltare in uno dei residence presenti sul tratto. L’uomo, soccorso, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Sottoposto invece a un delicato intervento chirurgico ad una gamba, il più giovane, politraumatizzato.