Tragico incidente sulla Fondi Sant’Anastasia, muore un ragazzo di Lenola

FONDI – E’ un ragazzo di Lenola la vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato a Fondi nella tarda serata di sabato. Biagio Carroccia, 29 anni, viaggiava sulla sua moto che per ragioni da accertare si è scontrata con una Fiat Panda che percorreva la Fondi-Sant’Anastasia nel senso di marcia opposto. All’interno della vettura una coppia originaria della Campania, marito e moglie di 76 e 70 anni rimasti entrambi feriti in maniera seria, ma non in pericolo di vita.

L’impatto violento avvenuto ha fatto sbalzare il motociclista sull’asfalto a diversi metri di distanza, e subito dopo la sua moto ha preso fuoco. Sono stati vani i soccorsi prestati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con i carabinieri della tenenza di Fondi che hanno svolto i rilievi.