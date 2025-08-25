Latina, paura domenica pomeriggio per un vasto incendio in Via Gorgolicino



















LATINA – Domenica pomeriggio un vasto incendio alimentato dal vento ha colpito un’area verde nei pressi di Via Gorgolicino alla periferia di Latina. Sul posto hanno lavorato a lungo la protezione civile di Latina, con i gruppi Passo Genovese e Protezione Civile V.V.A Latina-Sezze e i vigili del fuoco anche con un Canadair e un elicottero. Le fiamme alla fine sono state domate. I danni sono ingenti.