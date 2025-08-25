ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'emergenza

Latina, paura domenica pomeriggio per un vasto incendio in Via Gorgolicino

In azione diverse squadre di protezione civile e vigili del fuoco anche con i mezzi aerei

LATINA – Domenica pomeriggio un vasto incendio alimentato dal vento ha colpito un’area verde nei pressi di Via Gorgolicino alla periferia di Latina. Sul posto hanno lavorato a lungo la protezione civile di Latina, con i gruppi Passo Genovese e Protezione Civile V.V.A Latina-Sezze e i  vigili del fuoco anche con un Canadair e un  elicottero. Le fiamme alla fine sono state domate. I danni sono ingenti.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto