Incidente a Nettuno, perde la vita un ragazzo di 24 anni

NETTUNO – Ancora sangue sulle strade. Questa mattina c’è stato un tragico incidente a Nettuno in cui ha perso la vita un giovane di 24 anni, deceduto sul colpo a seguito del violento impatto frontale avvenuto in via Santa Maria Goretti. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava a bordo di una piccola utilitaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una jeep. L’impatto è stato fatale: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, la polizia e la polizia stradale. La strada è stata chiusa al traffico.