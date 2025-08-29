Aprilia, grave infortunio sul lavoro: 38enne cade da un rimorchio e batte la testa

Grave incidente sul lavoro ad Aprilia, nella zona di via Vallelata, dove un autotrasportatore di 38 anni è rimasto vittima di una brutta caduta. L’uomo, dipendente di un’azienda di trasporti di Roma, stava aprendo il telone di un rimorchio per caricare il mezzo quando ha perso improvvisamente l’equilibrio, cadendo da alcuni metri di altezza e battendo violentemente la testa. L’infortunio si è verificato l’altro ieri pomeriggio, attorno alle 15.30. All’arrivo dei sanitari del 118 il lavoratore non aveva ancora ripreso conoscenza. Sul posto è atterrata un’eliambulanza che lo ha trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Camillo di Roma. Ad assistere alle operazioni di soccorso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia. Le condizioni del 38enne restano gravi.