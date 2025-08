Incidente all’alba a Sonnino, si ribalta un furgone con cinque persone a bordo

SONNINO – Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a Sonnino. I Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti alle prime luci dell’alba del primo agosto in via Monte della Pietà dove si era ribaltato un furgone con cinque persone a bordo. Gli occupanti sono stati estratti dal mezzo e affidati agli operatori del 118.

Secondo quanto rilevato dai carabinieri il mezzo era condotto da un cittadino marocchino di 37 anni residente a Sonnino che trasportava quattro suoi connazionali. Dagli accertamenti preliminarmente condotti è emerso che l’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi su una curva a gomito.

I feriti sono stati portati negli ospedali di Latina e Terracina.