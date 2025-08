Abc, dopo il consiglio comunale infuocato la sindaca Celentano incontra i rappresentanti dei lavoratori per spiegare le decisioni prese

LATINA – Dopo il consiglio comunale infuocato su Abc conclusosi con l’ormai noto fuori programma, la sindaca di Latina Matilde Celentano si è recata questa mattina in visita nella sede dell’azienda speciale del Comune sulla Via dei Monti Lepini dove ha incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Cgil, Cisl e Uil FP, Ugl, Fiadel e le rappresentanze sindacali unitarie.

“L’incontro si è svolto in un clima sereno e distensivo” ha riferito in una nota Celentano che ha voluto illustrare ai diretti interessati la modifica dell’articolo 8 (dello schema di convenzione tra Comune e Abc) approvata a maggioranza nella seduta di ieri del consiglio. Per la sindaca dopo l’intervento normativo dell’Arera è stata la scelta migliore e non rappresenta, un ridimensionamento dell’azienda speciale né preannuncia un taglio dei posti di lavoro.“Considero l’incontro di oggi, un nuovo punto da cui ripartire per costruire un nuovo futuro aziendale”, ha detto dichiarando di attendere il nuovo progetto industriale che sarà condiviso con tutte le parti in campo, comprese le maestranze.

La riunione è avvenuta alla presenza del direttore generale del Comune Agostino Marcheselli, del direttore generale di Abc Antonello Malucelli e della vice presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Daniela Moscarino.

Contrari alla modifica dell’articolo 8, i consiglieri di opposizione. Per la consigliera Valeria Campagna “una scelta grave, adottata contro il parere del Consiglio di amministrazione, della direzione aziendale e perfino dell’assessore all’ambiente. La capogruppo del Partito Democratico rimarca in una nota quella che chiama “spaccatura conclamata: l’assessore all’ambiente Addonizio (Noi

Moderati), che aveva proposto la delibera, ne ha chiesto il ritiro, sconfessandola. Il suo gruppo non l’ha votata. Forza Italia ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni. L’assessora al bilancio

Nasti, invece, ha annunciato la bocciatura del bilancio consuntivo di ABC: un atto di sfiducia politica contro il CDA che la sua stessa maggioranza ha nominato”.