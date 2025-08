Terracina, fosse biologiche e impianti su un terreno a Riva Sisto, tutto sequestrato

TERRACINA – Opere edilizie su un terreno sottoposto a Pai (Piano di Assetto Idrogeologico), a Riva del Sisto, lungo la provinciale Badino, sono state scoperte e sequestrate dalla polizia locale. Con ogni probabilità preliminari alla realizzazione di case abusive. Erano state realizzate su un terreno di circa 800 mq, diviso in due sub lotti, con livellamento del terreno e collocazione di materiale inerte, di due fosse biologiche (ciascuna per ogni sub lotto) e la predisposizione di impianti idrici ed elettrici. I proprietari dei rispettivi lotti, di circa 40 e 60 anni residenti in altra provincia, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per le violazioni urbanistiche oltre che per il reato di lottizzazione abusiva.

“Quello dell’acquisto di terreni nei comuni costieri – sottolineano dal Comune – , spesso di piccole dimensioni, per destinarli ad interventi edilizi senza titolo e vietati, è stato un fenomeno molto diffuso nei decenni scorsi soprattutto nel nostro territorio, che purtroppo determina un innalzamento dei carichi urbanistici su aree che per loro caratteristiche necessitano di massima tutela, oltre che creare altre problematiche di inquinamento legate allo smaltimento dei rifiuti , dei reflui prodotti dalle unità abitative e non per ultimo i costi ricadenti sulla collettività proprio per la raccolta dei rifiuti urbani. Questo nuovo intervento del personale della Polizia Locale del Comandante Mauro Renzi rientra nell’impegno costante per garantire alla legge chi viola le norme urbanistiche ed ambientali a tutela dell’interesse pubblico”.