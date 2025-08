Incidente su via dei Monti Lepini: cinque feriti, grave un 37enne

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio su via dei Monti Lepini, nel territorio di Prossedi. Tre le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata, e tre i feriti in condizioni serie, di cui due elitrasportati al San Camillo e uno al Gemelli di Roma. Il più grave è un 37enne di Ferentino che si trovava alla guida di una Volkswagen Golf. Sul posto intorno alle 17:30 sono sopraggiunte 4 ambulanze, diversi automezzi dei vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare, che è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso.