Dalla Regione Lazio 4 milioni di euro per il litorale del sud pontino

Arrivano dalla Regione Lazio circa 4 milioni di euro per la riqualificazione del litorale della provincia di Latina, con particolare attenzione ai comuni del sud pontino. A darne notizia è il consigliere regionale di Forza Italia, Orlando Angelo Tripodi, che ha sottolineato come le risorse siano state inserite nel documento di finanza regionale grazie a un lavoro congiunto con Partito Democratico e Italia Viva.

I fondi saranno destinati a progetti strategici per la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle coste e la sicurezza degli accessi al mare. A beneficiarne saranno i comuni di Minturno, Itri, Fondi e Gaeta, ognuno con un intervento mirato pensato in risposta alle esigenze locali e con impatti positivi su turismo, decoro urbano e occupazione.

Nel dettaglio: a Minturno sono stati stanziati 900.000 euro per il progetto “Re-inventare la costa”; a Itri 578.500 euro per il recupero dell’arenile di Punta dello Scarpone; a Fondi 1 milione di euro per la messa in sicurezza degli accessi al mare; a Gaeta 900.000 euro per la valorizzazione del Molo Santa Maria, nel quartiere di Sant’Erasmo.

“Questo è il frutto di un lavoro politico serio e condiviso – ha dichiarato Tripodi – che dimostra come, quando si lavora con responsabilità e visione, le istituzioni possano offrire risposte concrete ai territori. Continueremo su questa strada”.