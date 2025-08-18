Martufello ricorda Pippo Baudo con due foto sui social: “Venne a casa mia a sorpresa, il ricordo più bello”

SEZZE – Due fotografie per riassumere una vita di allegra amicizia: una giovanile, anni ’80; l’altra recente, con i capelli bianchi. In tutte e due, il sorriso aperto. Sono le immagini pubblicate sui social da Maurizio Martufello, dopo la scomparsa di Pippo Baudo.

“Riposa in pace, amico mio”, il messaggio postato dal comico di Sezze che aveva avuto ospite il grande presentatore scomparso all’età di 89 anni, un anno fa, a fine agosto 2024, nella sua villa tra i colli lepini, in occasione del compleanno di Pierfrancesco Pingitore. Forse l’ultima apparizione pubblica di Baudo, con tanto di foto con tutto il gruppo del Bagaglino. “Arrivò a sorpresa e mi disse: Questo è il regno di Martufello?. E’ stato un grande, unico, unico, unico.”

Baudo, che con Martufello aveva anche condotto il programma tv “La Canzone del secolo”, era salito sul palco a Sezze in occasione dei 40 anni di carriera del comico: “Anche lì mi fece una sorpresa: il pubblico era in visibilio”.