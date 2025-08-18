Isola pedonale, In/Arch Lazio pronto a collaborare con il Comune di Latina

Il progetto di riqualificazione dell’isola pedonale di Latina conquista il plauso di In/Arch Lazio, l’Istituto Nazionale di Architettura regionale, che ha manifestato l’interesse a collaborare con l’amministrazione comunale in vista delle celebrazioni per il Centenario della città nel 2032.

Lo rende noto il sindaco Matilde Celentano dopo aver ricevuto una lettera ufficiale da parte del presidente Marco Vivio, nella quale viene proposta l’ipotesi di un concorso di idee – in sinergia con istituti di ricerca qualificati – per la progettazione di un’opera capace di valorizzare ulteriormente l’area recentemente riqualificata tra corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio di Savoia.

«L’architetto Vivio ha espresso parole di apprezzamento per il restyling dell’isola pedonale, sottolineando il valore dell’intervento per la qualità della vita, la socialità e i rapporti all’interno della comunità», ha spiegato il primo cittadino. «A breve ci incontreremo con l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio per approfondire le possibili modalità di collaborazione».

Celentano ha ricordato lo storico rapporto con In/Arch Lazio – già partner negli eventi che hanno visto Latina candidata a Capitale italiana della Cultura 2026 e promotrice del Festival dell’Architettura del Novecento – sottolineando come l’interesse dell’istituto rappresenti un riconoscimento al percorso di valorizzazione urbana avviato dall’amministrazione.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Muzio, che ha evidenziato la qualità dell’intervento realizzato con l’inserimento dei nuovi cubi-panchina inclusivi e socializzanti, in linea con lo stile della città del Novecento ma al passo con le tendenze europee: arredi simili si trovano già a Bari, Como, Bologna e Roma. «Questa riqualificazione – ha concluso l’assessore – rappresenta il primo tassello del piano strategico per il centro storico, basato sul masterplan elaborato dall’architetto Alfonso Femia, nell’ottica di trasformare Latina da città nuova a nuova città, grazie a interventi fondati su sostenibilità, innovazione, qualità della vita e relazioni sociali».