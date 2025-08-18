Cisterna, denunciato 55enne siciliano per truffa online

I Carabinieri della Stazione di Cisterna hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni, residente in Sicilia e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia sporta da un 23enne del luogo che, nei giorni scorsi, aveva raccontato ai militari dell’Arma di aver versato circa 200 euro sul conto corrente dell’indagato per acquistare online alcuni pezzi di ricambio. Una volta effettuato il pagamento, però, l’uomo si sarebbe reso irreperibile e la merce non sarebbe mai stata spedita. Gli approfondimenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di individuare il presunto autore della frode, poi deferito all’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini per verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi.