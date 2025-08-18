Sfreccia sulla Pontina con e-bike modificata: maxi multa per un ciclista

Viaggiava sulla SS148 Pontina come se fosse in sella a un ciclomotore, ma a bordo di una semplice e-bike. È quanto hanno accertato gli agenti della Polizia Stradale di Latina durante un servizio di vigilanza: insospettiti dall’andatura sostenuta del mezzo, che procedeva senza che il conducente azionasse i pedali, i poliziotti hanno deciso di seguirlo. Secondo il Codice della Strada, una bicicletta a pedalata assistita può viaggiare al massimo a 25 km/h, limite oltre il quale il motore elettrico dovrebbe disattivarsi, lasciando che sia il ciclista a proseguire con la sola forza delle gambe. Nel caso in questione, però, il veicolo continuava a “macinare” chilometri a velocità ben superiori. Il controllo effettuato con il tachimetro dell’auto di servizio ha infatti registrato punte tra i 45 e i 50 km/h, con picchi di 55 km/h, senza alcuna pedalata da parte del guidatore. Una volta fermata, la bici è risultata chiaramente modificata e non conforme ai requisiti per essere considerata velocipede. Per questo motivo gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo e alla contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada. Il conducente è stato sanzionato per un importo complessivo superiore ai 2 mila euro.