Raffica di controlli dei Nas: smaltite 1000 conserve, multe per 10mila euro

Non si arrestano i controlli dei Nas di Latina dopo le ultime notizie di cronaca inerenti le intossicazioni alimentati. Il bilancio complessivo della nuova operazione Estate Tranquilla 2025 è di oltre 1.100 chilogrammi di alimenti sottoposti a sequestro o smaltiti, più di 1.000 confezioni di conserve bloccate e sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 10.000 euro.

I dettagli delle ispezioni:

– A Fondi, in un camping, i carabinieri hanno accertato l’omessa applicazione delle procedure H.A.C.C.P. per il corretto stoccaggio degli alimenti. Quindici chili di prodotti privi di tracciabilità sono stati smaltiti in autocontrollo dall’operatore del settore, mentre è scattata una sanzione da 2.000 euro.

– A Priverno, all’interno di uno stabilimento di conserve alimentari, i militari hanno rilevato la totale assenza di procedure di autocontrollo necessarie a prevenire contaminazioni microbiologiche. Nel corso del sopralluogo sono state sequestrate circa 750 confezioni da 1,5 kg ciascuna di conserve vegetali, per un totale superiore alla tonnellata di prodotto. Anche qui è stata applicata una sanzione da 2.000 euro.

– A Gaeta, in un ristorante, i controlli hanno portato al sequestro di 40 chili di prodotti alimentari privi di ogni documentazione sulla provenienza. L’attività è stata sanzionata con una multa di 1.500 euro.

– A Terracina, due le situazioni critiche riscontrate. In una paninoteca sono state documentate gravi carenze igienico-sanitarie, con conseguente sanzione di 1.000 euro. Poco distante, all’interno di una pizzeria-tavola calda situata in uno stabilimento balneare, i militari hanno trovato circa 60 chili di carni, pesce e verdure privi di tracciabilità, successivamente smaltiti in autocontrollo: sanzione da 1.500 euro.

– A Sonnino, un altro stabilimento di conserve vegetali è risultato privo di adeguati protocolli H.A.C.C.P. a tutela della sicurezza microbiologica del prodotto. In questo caso sono state sequestrate 320 confezioni da 500 grammi, per un valore complessivo di circa 500 euro. Anche qui è stata comminata una multa di 2.000 euro.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire un’estate serena ai cittadini e turisti del litorale laziale.