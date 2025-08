Latina, seduta turbolenta in consiglio comunale: lite tra consiglieri finisce con uno scontro fisico

Una seduta concitata e un epilogo dai contorni ancora da chiarire. È quanto accaduto ieri pomeriggio al Consiglio comunale di Latina, durante la discussione sulla modifica del contratto di servizio con l’Azienda per i Beni Comuni (ABC), tema che da giorni accende il dibattito politico cittadino. Al culmine della votazione, dopo uno scambio acceso tra il capogruppo della Lega, Vincenzo Valletta, e il consigliere di opposizione Dario Bellini (Lbc), il confronto verbale è degenerato. Secondo quanto riportato da diverse fonti, i due sarebbero venuti alle mani fuori dall’aula, in un corridoio adiacente. Alcuni testimoni parlano di uno scambio di schiaffi tra i due consiglieri, divisi poi dall’autista della sindaca. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, allertata subito dopo l’accaduto.

Il presidente del Consiglio, Raimondo Tiero, ha espulso entrambi i consiglieri per le intemperanze verbali, mentre la sindaca Matilde Celentano ha condannato fermamente l’accaduto, definendolo “gravissimo” e auspicando “atti di responsabilità da parte di chi si è reso protagonista di una vicenda incommentabile”.

Sull’episodio si sono immediatamente attivate le forze politiche. La Lega ha parlato di un’aggressione subita dal consigliere Valletta, sottolineando l’inaccettabilità della violenza fisica come risposta a un confronto politico. Di contro, Latina Bene Comune ha diffuso una nota in cui si accusa Valletta di aver inseguito e aggredito Bellini, denunciando un gesto “grave, inaccettabile e lesivo delle istituzioni”.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali conseguenze giuridiche o disciplinari. Resta il rammarico per un episodio che, al di là delle responsabilità, ha profondamente turbato il clima istituzionale e getta un’ombra sul tono del confronto politico in città.