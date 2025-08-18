Latina, apre nel quartiere Nicolosi una nuova aula studio

LATINA – Apre a Latina una nuova aula studio gratuita presso lo Spazio Culturale Nicolosi. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione da APS PiuLavoro, dell’Associazione politico-culturale Progetto Enea e dello Spazio Culturale Nicolosi che l’hanno pensata come “punto di riferimento per studenti, freelance e amanti del silenzio produttivo”, “un ambiente pensato per offrire uno spazio accogliente, attrezzato e tranquillo a chi cerca concentrazione, ispirazione e condivisione”.

La nuova aula studio sarà aperta a tutti e tutte, gratuitamente, dal lunedì al venerdì, con aperture straordinarie anche in alcuni weekend fornita di Wi-Fi veloce, Caffè caldo, Frigobar, Postazioni studio comode, Computer a disposizione.

L’inaugurazione si terrà lunedì 18 agosto presso lo Spazio Culturale Nicolosi, con una piccola presentazione del progetto, visita dello spazio e una colazione aperta a tutta la cittadinanza.

Perché lo studio è una cosa seria. Ma anche accogliente.

Per informazioni e aggiornamenti: email: latina.piulavoro@gmail.com; info@spazioculturalenicolosi.it