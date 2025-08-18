Straordinari “I Gemelli di Guidonia” fanno il pieno a Sabaudia

SABAUDIA – Hanno fatto il pieno “I Gemelli di Guidonia” protagonisti ieri in Piazza a Sabaudia, che hanno regalato al pubblico una serata di comicità, musica e intrattenimento con le loro famose imitazioni e gag divertenti.

Ieri è stata la terza serata di “Estate in musica” all’interno della stagione estiva delle Attività produttive in festa giunta al terzo anno.

Al termine dello spettacolo, i tre fratelli hanno raccontato le loro esperienze di tour in giro per l’Italia:

“Stiamo girando con lo spettacolo sia teatrale che estivo. Abbiamo fatto parecchie date in tutta Italia e presto riprenderemo il tour teatrale, in una versione più intima, da teatro. Ovunque andiamo stiamo avendo grandi soddisfazioni” – hanno spiegato.

Sguardo già rivolto al futuro: “Attendiamo risposte, vediamo cosa ci riserverà la prossima stagione. Intanto continua il tour con ‘Intelligenza musicale’, che ha già avuto grande successo e proseguirà in tutta Italia. Poi, dal prossimo inverno, torneremo anche con progetti in televisione e in radio”.

Un entusiasmo che il pubblico di Sabaudia ha ricambiato con applausi e risate, confermando la capacità dei Gemelli di Guidonia di conquistare spettatori di tutte le età.

GEMELLI DI GUIDONIA

La serata di ieri è stata anche l’occasione per fare un primo bilancio di questa estate 2025: un’estate di grandi eventi e grandi numeri. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per i risultati raggiunti: “Non lo diciamo solo noi – ha dichiarato il sindaco – ma ce lo confermano cittadini e turisti. In tanti ci fermano per strada e ci dicono che finalmente quest’anno Sabaudia è tornata ai massimi livelli, sia a livello nazionale che internazionale. Di questo siamo molto soddisfatti”.

La stagione non è ancora conclusa, ma i dati già parlano chiaro: la rassegna Arena del Mare, che si è chiusa sabato 16, ha registrato oltre 32.000 presenze complessive. Un successo che ha portato entusiasmo tra i residenti e ha generato un indotto significativo per il commercio locale.

“Eventi come ‘Estate in festa’ hanno attirato migliaia di persone in città, contribuendo a creare un importante volano economico. Non ci fermiamo – ha dichiarato Giovanni Pietro Fogli: a settembre tornerà anche la Festa dell’Agricoltura a Borgo Vodice, giunta alla sua seconda edizione, per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze” – ha aggiunto l’amministrazione.

Settembre ricco di appuntamenti

La stagione non finisce qui: Sabaudia si prepara a un settembre altrettanto vivace. In programma c’è la Festa dell’Agricoltura a Borgo Vodice, un evento che punta a valorizzare le tradizioni rurali e le eccellenze locali, a conferma della volontà dell’amministrazione di investire in cultura, turismo e sviluppo economico.

Con un cartellone estivo da record e un autunno che si annuncia ricco di iniziative, Sabaudia consolida il suo ruolo di capitale del divertimento e della cultura sul litorale laziale.