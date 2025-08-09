Pontinia, pronto il progetto per nuovo parcheggio di Via Mameli

PONTINIA – Sarà intitolato a Alberto Zaccheo il nuovo parcheggio di Via Mameli a Pontinia. Il Comune ha dato il via libera, infatti, a un intervento finanziato dalla Regione per la riqualificazione di un’area in pieno centro, a ridosso della sede comunale e di piazza Indipendenza, finora utilizzato come parcheggio pur non avendone le caratteristiche tecniche, architettoniche e di sicurezza.

“Grazie a 400mila euro di finanziamenti straordinari – si legge in una nota del Comune di Pontinia -, in attuazione del DGR 951 del 2022, sarà ora possibile trasformare il terreno in questione in un’area di sosta attrezzata, con tutti i requisiti necessari.

“Dedicheremo il parcheggio al ricordo del compianto dottore Alberto Zaccheo, veterinario e amministratore del nostro Comune – annuncia il sindaco Eligio Tombolillo – . Sarà uno spazio da destinare anche agli spettacoli e si rivelerà un prezioso angolo per la comunità. Un ringraziamento va al consigliere regionale Salvatore La Penna, il suo interessamento ci ha permesso di ottenere il finanziamento”.

La zona, oltre ad essere altamente popolata, è caratterizzata dalla presenza di scuole, attività commerciali, uffici, servizi e luoghi di ritrovo, senza dimenticare la vicinanza con la Chiesa di Sant’Anna e con l’attiguo oratorio come spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Mantova: “L’obiettivo del progetto è di aumentare il numero degli stalli di sosta veicolare nel cuore della Città, dove la concentrazione di servizi determina un elevato afflusso di persone, residenti e non. Abbiamo sviluppato una planimetria di progetto individuando gli spazi destinati a manovra e transito, gli stalli di parcheggio, la relativa illuminazione e le aree destinate a verde. I lavori dovranno essere appaltati entro il 30 ottobre, subito dopo faremo una stima sui tempi di consegna“.

Il progetto esecutivo, già presentato, prevede 97 posti auto e altri tre stalli riservati a persone con disabilità. La pavimentazione sarà drenante e saranno installate due stazioni di ricarica elettrica, spazi verdi ed elementi di arredo urbano come cestini portarifiuti e panchine.