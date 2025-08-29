Latina, due eventi in centro per salutare l’estate

Il cuore di Latina si prepara a vivere due serate di festa per dare l’arrivederci all’estate, con appuntamenti che animeranno il centro tra arte, musica, moda e spettacolo. Si parte giovedì 12 settembre con Artemomu, a partire dalle 18: il centro cittadino diventerà una passerella a cielo aperto con sfilate, musica dal vivo, performance di live painting e l’esposizione di auto d’epoca. Venerdì 13 settembre sarà invece la volta della 31ª edizione de La Notte dei Gatti, in programma alle 21 in Piazza del Popolo. Una serata di musica e intrattenimento che porterà anche a riconoscere e premiare coloro che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno. Due appuntamenti imperdibili per vivere insieme il centro di Latina e salutare l’estate.