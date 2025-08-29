Latina Scalo in Corto, l’VIII edizione diventa nazionale

Torna il Festival del cortometraggio “Latina Scalo in Corto”, giunto all’ottava edizione e, per la prima volta, di respiro nazionale. L’evento, patrocinato dal Comune di Latina e dalla Latina Film Commission, si svolgerà il 5 e 6 settembre all’ex Cinema Enal di Latina, con inizio alle ore 21 e ingresso libero.

Saranno sette i corti in concorso, in lizza per tre riconoscimenti: miglior corto secondo la giuria tecnica, miglior interprete e premio del pubblico.

La prima serata, giovedì 5 settembre, prevede la proiezione dei lavori in gara e uno spettacolo musicale a cura del giovane cantautore pontino Maurizio Vizzino. Venerdì 6 settembre sarà invece il momento delle premiazioni, con un ospite d’eccezione: il regista Sergio Martino, autore di celebri film come L’allenatore nel pallone e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Martino sarà intervistato dal professor Matteo Sant’Andrea.

Alla serata finale parteciperà anche Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission. Entrambi gli appuntamenti saranno seguiti da degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici del territorio.