LATINA – Domenica 28 Settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Per la nona edizione si tornerà a camminare, da nord a sud, in ben 35 città italiane.

“Iscriviti alla Fitwalking for AIL 2025, scegli di sostenere i progetti di Ricerca e Assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici e camminiamo insieme”

L’evento nella città di Latina, avrà luogo Domenica 28 Settembre con partenza dalla sede AIL in via Tanaro 27.

Appuntamento alle ore 8:30 con colazione offerta dalla sezione di Latina e poi alle 10:00 si partirá con la camminata per il centro della cittá, in un percorso lungo 3,3Km

Scegli la città più vicina, coinvolgi amici e parenti, e iscriviti all’evento di quest’anno. La cosa più importante è partecipare!!! Ma anche condividere la tua personalissima esperienza sui canali social dell’Associazione e postare le tue foto e i tuoi video con l’hashtag

Quota d’iscrizione solidale 10,00 euro.