Latina, il nuovo campo sportivo in Q5-Q5 intitolato a Vincenzo D’amico

Latina rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Vincenzo D’Amico. Il nuovo campo sportivo outdoor in fase di ultimazione nei quartieri Q4-Q5, realizzato con i fondi del Pnrr, porterà infatti il nome dello storico calciatore della Lazio, scomparso a Roma nel 2023. La decisione è arrivata dalla Commissione Toponomastica del Comune di Latina, che ha approvato all’unanimità la proposta, ora attesa in Consiglio comunale per il via libera definitivo.

Nato a Latina nel 1954, D’Amico ha iniziato a tirare i primi calci al pallone con le giovanili del Cos Latina, prima di approdare alla Lazio, dove ha militato dal 1971 al 1980 e poi ancora dal 1981 al 1986. Con la maglia biancoceleste ha disputato oltre 200 partite, segnando gol che sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi e diventando un idolo della Curva Nord. Oltre alla carriera in Serie A, D’Amico ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili e dell’Italia militare. Conclusa l’esperienza da calciatore, ha intrapreso il percorso da tecnico e dirigente, guidando anche la Virtus Latina dal 2007 al 2009, prima della nascita dell’attuale società calcistica cittadina.

L’intitolazione del nuovo impianto non sarà l’unica. La delibera approvata prevede infatti anche la dedica del campo ex Fulgorcavi, oggi sede degli allenamenti del Latina Calcio, a Gino Bondioli, storico allenatore delle giovanili e talent scout capace di scoprire e formare numerosi calciatori. Altre intitolazioni riguarderanno infine alcune strade private nei borghi Sabotino e San Michele, attualmente prive di toponimo.