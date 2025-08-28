Priverno, vasto incendio in località Maccalè

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Priverno, in località Maccalè, lungo via Casale. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 50 ettari, richiedendo un imponente spiegamento di mezzi e uomini. Sul posto è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina con una squadra AIB (antincendio boschivo), supportata dalle associazioni di Protezione Civile che hanno operato a terra per contenere il fronte del fuoco. Considerata l’estensione del rogo, si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei: un S64 “Cochise” della flotta antincendio di Stato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e un elicottero della Protezione Civile regionale, entrambi coordinati da un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos VF). Le operazioni sono state complesse e si sono protratte a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare che il fuoco raggiungesse aree abitate o infrastrutture.