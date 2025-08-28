Le spoglie di San Tommaso tornano a Cori

Un evento storico e carico di emozione attende Cori: le spoglie mortali di San Tommaso da Cori faranno eccezionalmente ritorno nel suo paese natale da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre, nell’ambito delle celebrazioni per il XXV anniversario della canonizzazione. La comunità si prepara così a vivere giornate di intensa spiritualità, ricordo e festa popolare.

L’urna con il corpo del Santo, al secolo Francesco Antonio Placidi, partirà dal Sacro Ritiro di Bellegra (Roma) e, dopo una sosta di preghiera a Giulianello, arriverà a Cori nel pomeriggio del 31 agosto. L’accoglienza è prevista in piazza della Croce, per poi essere condotta nella collegiata di Santa Maria della Pietà, dove l’arcivescovo di Benevento, S.E. Mons. Felice Accrocca, presiederà la Santa Messa solenne. La chiesa rimarrà aperta anche in serata per la preghiera personale.

Il programma liturgico vedrà il coinvolgimento del Laicato Trinitario OST, dell’associazione Rosario Perpetuo, dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e di sacerdoti molto legati alla comunità corese, come don Gianni Toni e don Angelo Buonaiuto. Momento particolarmente significativo sarà mercoledì 3 settembre, quando le spoglie saranno trasferite verso la Casa-Chiesa di San Tommaso, dopo il saluto del sindaco Mauro De Lillis in piazza Signina.

Accanto agli appuntamenti religiosi, sono previsti anche eventi culturali e musicali: lo spettacolo “Forza Venite Gente”, a cura dell’Azione Cattolica di Priverno, l’esibizione di giocolieri di strada, il concerto dell’Orchestra Pro Arte con musiche di Pergolesi e Mozart, e il tributo a Fabrizio De André “Il Testamento di Faber”, affidato a una delle più longeve tribute band italiane.

Il culmine sarà domenica 7 settembre, quando il vescovo di Latina, S.E. Mons. Mariano Crociata, presiederà la Santa Messa in piazza Signina. Subito dopo, l’urna ripartirà per Bellegra, con soste all’edicola della Madonna del Soccorso e a Rocca Massima.

«La comunità attende con gioia di riabbracciare San Tommaso» – ha dichiarato il sindaco Mauro De Lillis – «È un momento che ci permette di ritrovarci uniti come popolo, nel segno della fede, della riflessione e della festa».