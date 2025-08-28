Allerta arancione in provincia di Latina, a Latina e Formia attivo il COC

LATINA – Allerta arancione per criticità idrogeologica idraulica per la giornata di venerdì 29 agosto in provincia di Latina dove si potranno verificare piogge anche di forte intensità. E i comuni si preparano.

“Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico, valido dalla tarda mattinata di domani, 29 agosto 2025, e per le successive 9-12 ore – avvisa il Comune di Latina – Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili criticità sul territorio”. E annuncia l’apertura del C.O.C. – Centro Operativo Comunale per garantire il monitoraggio costante della situazione, dando rRaccomandazioni alla cittadinanza:

evitare sottopassi, aree allagate e corsi d’acqua;

non sostare in zone depresse o a rischio esondazione;

prestare massima attenzione negli spostamenti;

seguire solo le comunicazioni ufficiali del Comune e della Protezione Civile.

In caso di emergenza: chiamare il 112

Anche il Comune di Formia ha comunicato in queste ore l’attivazione del COC, il Centro operativo comunale: “Visto il bollettino della Regione Lazio, con il quale è stata diffusa l’Allerta meteo di venerdì’ 29 agosto 2025 e per le successive 18-24 ore – vi si legge – dalla mezzanotte di oggi è attivo il COC presso la sede del Comando di Polizia Locale, in Piazzetta delle Erbe al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Formia, la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione, in relazione alle emergenze”.