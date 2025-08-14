ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la tragedia

Lite nel parcheggio ex Avir, morto l’anziano spinto a terra

L'uomo un 82enne era ricoverato al Dono Svizzero di Formia da lunedì sera

GAETA –  E’ morto l’uomo di 82 anni originario di Roma, ma residente a Gaeta, aggredito dopo un diverbio nel parcheggio ex Avir. La lite, assurda, per un posto auto, è degenerata e l’anziano  – secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta – è stato spinto con violenza da un uomo molto più giovane, un 46enne che era con moglie e figli. Le conseguenze del gesto sono  state drammatiche: la vittima ha battuto la testa a terra e nonostante i soccorsi chiamati dai presenti è arrivato in gravissime condizioni al Dono Svizzero di Formia dove si è spento nelle scorse ore. L’aggressore, che con un pugno aveva anche sfondato il vetro della panda su cui viaggiava l’82enne, è stato identificato e denunciato pere lesioni e omissione di soccorso, ma la sua posizione ora si aggrava.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto