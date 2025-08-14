Borgo Santa Maria, tavolo in Prefettura. Carnevale: “Ripristinata la sicurezza”

LATINA – A Borgo Santa Maria le famiglie evacuate possono tornare a casa, ma il ponte sul Canale delle Acque Alte resterà chiuso per i controlli necessari. “E’ stata ripristinata la sicurezza”, assicura il vicesindaco Massimiliano Carnevale che ha chiesto e ottenuto per questa mattina la riunione di un tavolo tecnico in Prefettura per affrontare, in coordinamento fra tutti gli enti, le conseguenze della rottura di una condotta del gas avvenuta in via del Crocefisso, all’altezza della rotonda di Borgo Santa Maria con ripercussioni fino al ponte. Un’emergenza che ha mobilitato ieri pomeriggio decine di soccorritori.

Sul posto erano arrivati anche la sindaca Matilde Celentano, lo stesso Carnevale e l’assessore Gianluca Di Cocco, per seguire le operazioni da vicino. Presente anche il Questore Fausto Vinci. “Nell’immediato – spiega il vice sindaco è stata emanata un’ordinanza del Sindaco di sgombero e messa in sicurezza contingibile e urgente, che questa mattina è stata revocata in quanto i Vigili del Fuoco e Italgas hanno comunicato all’amministrazione comunale il ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché del servizio di distribuzione gas nelle zone interessate all’incidente. Mi preme sottolineare che nessuno è rimasto ferito e le operazioni si sono svolte celermente e nel migliore dei modi. Ringrazio la Questura, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i gruppi di Protezione Civile Passo Genovese, ANC Latina – Nucleo Protezione Civile e Vigili del Fuoco volontari per il tempestivo intervento”.

“In attesa dell’ordinanza di chiusura del ponte sul canale delle Acque Alte da parte di Astral, e del piano di viabilità alternativa attualmente in fase di definizione con tutti gli enti competenti – dichiara l’assessore alla Mobilità e alla Protezione Civile, Gianluca Di Cocco, presente al tavolo in Prefettura insieme ai referenti della Polizia Locale e della Protezione Civile – si raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte degli automobilisti e degli utenti della strada, al fine di evitare disagi in prossimità delle festività di Ferragosto”.

Intanto Italgas in una nota fa sapere che “il danneggiamento della condotta del gas è stato provocato dall’incendio di alcune sterpaglie, con le fiamme che hanno raggiunto il ponte di via del Crocifisso, dove corre un tratto della condotta del gas che serve il borgo. Il Pronto Intervento Italgas, accorso tempestivamente, ha messo in sicurezza e riparato la condotta nella serata di ieri. Dalle prime ore di oggi i tecnici hanno quindi rimesso in esercizio la rete e, nel corso della giornata, riattiveranno le utenze coinvolte dall’interruzione”.