Rischio botulino, maxi sequestro di conserve a Ventotene

VENTOTENE – Dopo le morti e le gravi intossicazioni da botulino registrate in Italia 180 vasetti di conserve e oltre 100 kg di alimenti vari sono stati sequestrati in una operazione di controllo svolta a Ventotene dal Nas di Latina. Considerata di massima gravità la presenza di conserve vegetali in barattoli di vetro, insieme a spezie e legumi confezionati, tutti privi di etichette e indicazioni di tracciabilità trovati in attività di ristorazione sull’isola pontina proprio per il rischio che si sviluppi la tossina.

Gli accertamenti hanno interessato 16 attività tra ristoranti, strutture ricettive, esercizi commerciali, rivendite ambulanti, panifici, pescherie, supermercati, comunità alloggio, presidi sanitari e farmacie. In ben dodici casi sono emerse irregolarità. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni per 14.500 euro, adottati due provvedimenti di diffida per carenze strutturali e gestionali, e inoltrate tre segnalazioni alla ASL per situazioni igienico-sanitarie critiche.

L’operazione si è svolta con il supporto della Stazione carabinieri dell’Isola e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare. I carabinieri annunciano ulteriori controlli in tutta la provincia.