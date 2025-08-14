Monte della Bufala, non si placano le fiamme sui Monti Lepini

Non sembra placarsi l’incendio divampato nei giorni scorsi tra Bassiano e Sermoneta. Il vento delle scorse ore ha alimentato le fiamme sul Monte della Bufala che da tre giorni è sotto assedio con decine di ettari di macchia mediterranea distrutti. I video che circolano sui social mostrano le fiamme ancora alte e le lingue di fuoco che faticano ad essere domate dai vigili. Sono stati giorni terribili ma grazie alla instancabile tenacia degli operatori dei vigili del fuoco e della Protezione civile di Sonnino, Sezze, Roccagorga, Amaseno, della Polizia Locale, dei volontari, dei cittadini, si continua a fare di tutto per mettere in sicurezza l’area.