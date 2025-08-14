Latina si prepara a festeggiare il Ferragosto. Alle 15.30 di domani inizieranno i festeggiamenti per : si comincia con la processione via terra sul lungomare. Alle 19 si terrà la Santa Messa presieduta dal Vescovo, Mons. Mariano Crociata e alle 19,30 prenderà il via la suggestiva Processione via mare: dal porto canale di Rio Martino fino a Foce Verde, le imbarcazioni accompagneranno la statua di Maria Stella Maris lungo la costa.
Latina, tutto pronto per la processione di Ferragosto
Domani i festeggiamenti per Maria Stella Maris
Di