Lutto nei Vigili del Fuoco di Latina: scomparso il Capo Reparto in pensione Pietro D’Aprano

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina piange la scomparsa del Capo Reparto in pensione Pietro D’Aprano, figura storica e molto amata all’interno del corpo. D’Aprano, oltre al servizio prestato con dedizione, si è distinto anche in ambito sportivo, ricoprendo per anni il ruolo di allenatore delle squadre giovanili di pallavolo dei Vigili del Fuoco di Latina, guadagnandosi la stima e l’affetto di colleghi e giovani atleti. I funerali si terranno domani, martedì 26 agosto alle 9.30 nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di Latina.