Non si arrestano i messaggi di cordoglio e rabbia per la morte del 16enne

Non si arrestano i messaggi di cordoglio e di rabbia per la morte del ragazzo di 16anni travolto il strada a Terracina. “Morire a 16 anni ucciso da un pirata della strada: è una tragedia che lascia un vuoto incolmabile. Le parole spesso mancano di fronte a una simile perdita, e il dolore dei familiari e degli amici è immenso. La giovane età, la vita che sembrava piena di promesse spezzata troppo presto, rendono questa esperienza particolarmente straziante. Sono le parole di Giovanni Delle Cave, Pr. dell’ Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ApS che chiede giustizia giustizia per questo caro angelo.

Sulla tragedia stradale a Terracina durante il Ferragosto interviene anche il Presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio Enrico Tiero che sottolineato la necessità di interventi urgenti per la sicurezza della provinciale. La strada, priva di marciapiedi adeguati e con illuminazione insufficiente, costringe pedoni e turisti a camminare a ridosso della carreggiata, esponendoli a rischi quotidiani. Tra le proposte, campagne di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e nei comuni, progetti per ridurre gli incidenti nei pressi di locali e discoteche, incentivi all’uso di bevande analcoliche e trasporti agevolati, oltre a servizi di supporto psicologico per le vittime e le famiglie.