Ponza, la spiaggia di Cala Feola torna di nuovo accessibile

La spiaggia di Cala Feola, a Ponza, torna finalmente accessibile ai bagnanti. L’area era stata sequestrata lo scorso aprile dalla Procura della Repubblica di Cassino per la possibile presenza di rifiuti metallici provenienti dal vecchio cantiere navale. Il sindaco Francesco Ambrosino, nominato custode dall’autorità giudiziaria, ha ottenuto, tramite l’avvocato Nicola Ottaviani, l’autorizzazione alla bonifica ambientale. L’intervento, concluso la scorsa settimana sotto la supervisione del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Locale, ha permesso di restituire la spiaggia al Comune. Il Pubblico Ministero di Cassino, Andrea Corvino, ha accolto la richiesta di dissequestro definitivo, e già dallo scorso weekend i turisti e i residenti hanno potuto tornare a godere della splendida baia naturale, frequentata ogni anno da aprile a ottobre.