FONDI – Tenta di corrompere l’addetto dell’Ufficio Immigrazione per “velocizzare” la pratica. Denunciato L’uomo, classe ‘91, si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Fondi per rinnovare la sua posizione di richiedente asilo politico.

Mentre l’operatore stava consultando l’agenda degli appuntamenti, per potergli comunicare la prima data utile, lo straniero ha preso una banconota da 50 euro per porgerla al poliziotto, con la richiesta di un appuntamento immediato, possibilmente in giornata.

Il poliziotto, incredulo ha informato il suo responsabile e i colleghi addetti al front office, che hanno effettivamente notato lo straniero con ancora la banconota in mano.

Lo straniero ha cercato di giustificare il tentativo, imputandolo alla necessità di concludere al più presto la pratica ma questo non è servito ad evitargli la denuncia per tentata corruzione.