Norma si prepara a vivere una notte magica: il 30 agosto la Notte Bianca

NORMA – Sabato 30 agosto 2025, dalle 22.00, il centro di Norma si prepara ad ospitare una serata magnifica. Il centro tornerà a vestirsi di luci, suoni ed emozioni per la 17ª edizione della Notte Bianca. Un appuntamento che è ormai parte della tradizione e che ogni anno unisce la comunità, anima le strade e regala momenti indimenticabili a cittadini e visitatori.

Spettacoli, musica, intrattenimento e la bellezza senza tempo di Norma saranno i protagonisti di una serata speciale che farà vivere il borgo fino a notte fonda. Ci sarà Martufello e i Sei ottavi, la cover band ufficiale di Rino Gaetano. Ad animare la serata artisti di strada, spettacolo pirotecnico, musica live, teatro, mercatini e Street food.