Festival Internazionale del Circo d’Italia, l’artista pontina Clelia La Gioia realizza la locandina

Grandi novità per il visual del Festival: comunicazione visiva affidata quest’anno all’integrazione tra la raffinata tecnica pittorica dell’acquerello e la sua innovativa rielaborazione digitale. L’opera reca la firma dell’artista pontina Clelia La Gioia ad attestare il fermento culturale che anima la città di Latina e che il Festival si propone di sostenere.

Presentato agli organi di informazione il visual della ventiseiesima edizione dell’International Circus Festival of Italy. Il lavoro pone al centro l’opera dell’artista Clelia La Gioia realizzata con la tecnica classica dell’acquerello e la sua successiva rielaborazione digitale; il tratto delicato del pennello, vivacizzato dall’implementazione tecnologica, si sofferma a rappresentare acrobati, clown ed animali, capisaldi dello spettacolo circense tradizionale. “Un ponte tra tradizione e innovazione: il mio progetto nasce dalla formazione artistica classica e si sviluppa attraverso le potenzialità del linguaggio digitale”, ha dichiarato Clelia La Gioia, Maestra d’Arte pontina di origini pugliesi, autrice dell’opera.

“Ho intrapreso un percorso in due fasi: bozzetti a matita, acquerello e acrilico; poi la loro traduzione in chiave digitale, sfruttando le tecnologie più attuali”. La creazione consente di riconoscere gli special guest che quest’anno onoreranno la pista del Festival dal 16 al 20 Ottobre a Latina; si tratta di: Renato y Valentino, clown messicani, Stiv e Roni Bello con Ottaviano Simili, clown italiani, Alessio Fochesato, addestratore vicentino di pappagalli.