Semafori rossi, in arrivo sistemi di rivelazione automatica delle infrazioni

A Latina non c’è più scampo per chi passa con il rosso perché arrivano i sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni. Lo ha deciso ieri la giunta su indirizzo del sindaco Matilde Celentano, recependo una relazione della Polizia Locale che ha individuato tre intersezioni stradali, oggetto di investigazione da parte del personale con auto civetta, sulle quali sono state accertate ripetute infrazioni con passaggi di veicoli che, nonostante la luce rossa, hanno proseguito la marcia senza fermarsi prima della linea di arresto.

Gli impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche saranno installati in prossimità degli incroci tra via Romagnoli e viale Le Corbusier, via Rossetti e via Don Torello, via del Lido e via De Chirico.

“Si tratta di un provvedimento volto a garantire una maggiore sicurezza stradale – ha spiegato il sindaco Celentano – andando a risolvere evidenti criticità in ambiti precisi del territorio comunale, individuati attraverso un’analisi statistica della incidentalità, già effettuata per l’adozione del Pums (delibera di giunta numero 8/2025), e di un’indagine sulle infrazioni eseguita dai nostri agenti della Polizia Locale. Il provvedimento è coerente con le misure stabilite nel Piano nazionale della sicurezza stradale 2030. Già nel 2008 il Ministero dell’Interno aveva confermato la liceità dell’uso dei sistemi automatici per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e nello stesso anno l’Anci aveva espresso un giudizio positivo sulla funzionalità di questi dispositivi in assenza dei vigili e con contestazione della violazione non immediata. Nel 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che solo i dispositivi omologati posso essere utilizzati per accertare le infrazioni. E noi andremo ad istallare apparecchiature omologate”.

“La delibera approvata – ha proseguito il sindaco Celentano – mostra come la sicurezza stradale sia tra le priorità della nostra amministrazione. Stiamo intervenendo su tre incroci nevralgici, ad elevata incidentalità, con flusso veicolare intenso. L’esito della investigazione effettuata dalla Polizia Locale in borghese, quindi ininfluente riguardo la percezione dell’attività in corso, mi ha particolarmente colpito, evidenziando come molti utenti della strada tendono a sottostimare i rischi di una guida insicura per se stessi e per gli altri. A titolo di esempio, cito alcuni dati raccolti durante il servizio svolto dalla Polizia Locale: i passaggi con il rosso da via Cervone in direzione via Romagnoli, nel gito di un’ora, sono stati 36; 37 quelli da via Don Torello in direzione Cesare Augusto, per un controllo di 50 minuti; 16 da via del Lido in direzione centro città, all’altezza di via De Chirico, in circa un’ora e mezza”.

“Ringrazio per la puntuale relazione alla base provvedimento approvato oggi – ha sottolineato la prima cittadina – il vice comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato e il vice commissario aggiunto Emilio Boscaro, capo Uoc Controllo del territorio. Ringrazio, non ultimi, tutti gli agenti che hanno partecipato all’investigazione nei tre incroci ritenuti più critici della città”.

“L’obiettivo, dunque, è quello di garantire una maggiore sicurezza stradale dove il mancato rispetto della segnaletica semaforica rappresenta un serio pericolo per pedoni e automobilisti, ottenendo nel tempo anche un sicuro effetto deterrente, in linea con le indicazioni del Piano nazionale 2030”, ha concluso il sindaco Celentano.

La proposta deliberativa licenziata dalla giunta è stata redatta dall’architetto Daniela Prandi, dirigente del XV dipartimento comunale – servizio Polizia Locale e Protezione civile. L’esecutivo del Sindaco ha dato mandato ai dirigenti dei dipartimenti Mobilità e traffico e Manutenzioni di predisporre quanto necessario ai fini dell’istallazione dei sistemi automatici nei tre incroci in questione.