Ponza, a 14 mesi dalla frana riapre (parzialmente) Cala Fonte

PONZA – A Ponza ha riaperto parzialmente Cala Fonte. Succede a 14 mesi dalla frana che l’aveva resa inaccessibile, ma permangono divieti nelle zone in cui resta incombente il rischio frana. Per consentire ai bagnanti di arrivare al mare è stato creato – spiega il sindaco Ambrosino – un accesso con percorso coperto e una scala che porta direttamente al mare. Da qui sarà possibile con una piccola imbarcazione raggiungere il caratteristico grande scoglio che si trova di fronte alla costa, con accessi consentiti a un massimo di 150 persone alla volta. La cala sarà sorvegliata dagli addetti dell’Azienda Speciale Isola di Ponza che avranno anche il compito, a seconda delle condizioni meteomarine, di aprire o tenere chiusa la baia.

“Oggi questa è la massima possibilità di utilizzo, stiamo lavorando per ottenere di più ma bisogna anche essere realisti e riconoscere che il tratto finale della cala, senza interventi massicci, non sarà mai utilizzabile in assoluta sicurezza. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e di essere riusciti in circa 14 mesi ( dalla frana) a permettere nuovamente una balneazione in questo suggestivo angolo dell’isola”, commenta il sindaco Francesco Ambrosino.