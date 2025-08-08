Vasto incendio blocca la Pontina in entrambe le direzioni

LATINA – Un vasto incendio sta creando problemi sulla Pontina nel tratto di Castel Romano. Le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente all’arteria stanno producendo un denso fumo e mettono in pericolo la circolazione delle auto. Per consentire le operazioni di spegnimento, in corso anche con un mezzo aereo, l’arteria è stata chiusa a tratti in entrambe le direzioni di marcia e attualmente si transita su un sola corsia in entrambe i sensi. Ci sono lunghe code e traffico intenso anche nelle strade limitrofe dove parte del traffico viene fatto defluire. I tempi di percorrenza si sono anche triplicati.

Prima dell’incendio, un incidente autonomo avvenuto al km 16 aveva fortemente rallentato la circolazione.