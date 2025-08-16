Latina, furto e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 18enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno arrestato un diciottenne residente in provincia di Napoli per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato sorpreso mentre si allontanava da un distributore della zona a bordo di un monopattino, dopo aver sottratto il portafogli a una donna di 63 anni parcheggiata per fare rifornimento. I militari dell’Arma, accortisi dell’accaduto, lo hanno inseguito per circa 200 metri, riuscendo a bloccarlo e a condurlo presso le camere di sicurezza della Stazione di Latina. Dopo le formalità di rito, il diciottenne è stato sottoposto a convalida dell’arresto con rito direttissimo. L’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.