West Nile, a Priverno disinfestazione nei luoghi di contagio e nel centro storico per la Notte Bianca

PRIVERNO – Il Comune di Priverno, dove si è registrato uno dei primissimi contagi da virus della Febbre del Nilo, effettuerà nella notte una disinfestazione puntuale delle zone segnalate dalla ASL come probabili zone in cui si sono infettate le persone affette dal virus della West Nile, ovvero lungo la Via Marittima, nella zona di Mezzagosto e nelle traverse di Via dei Volsci. Questo primo e urgente intervento si svolgerà a partire dalle ore 00,15 del 1 agosto, quando sarà disinfestato, in previsione della Notte Bianca, anche tutto il centro urbano della città. Ne ha dato notizia la sindaca Anna Maria Bilancia.

La disinfestazione generale di tutto il territorio invece, a causa di alcuni disguidi che hanno impedito il reperimento di un numero di mezzi necessari, sarà effettuata nella nottata tra venerdì 8 e sabato 9 agosto e ripetuta nella nottata tra il 18 e il 19 di questo mese.

Nelle zone interessate dalla disinfestazione valgono sempre le stesse raccomandazioni di tenere le finestre e le porte chiuse, di tenere gli animali in casa, di non lasciare all’esterno ciotole e recipienti per il cibo degli animali e di non consumare prima di 4/5 giorni dalla disinfestazione frutta e ortaggi coltivati in loco.

Oltre al Comune “anche i privati – spiega la prima cittadina – debbono provvedere alle disinfestazioni, ma la sola prevenzione ambientale non basta: c’è bisogno anche di protezione personale e questa la si fa utilizzando gli repellenti e un abbigliamento maggiormente coprente nelle ore serali”. Tutti i consigli utili sono nell’ordinanza pubblicata sul sito del comune.