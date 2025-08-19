Rapine nel centro di Latina, Valletta (Lega): “Accelerare sulla videosorveglianza”

LATINA – “Gli ultimi episodi di cronaca, con giovanissimi costretti a subire rapine e intimidazioni da parte di gruppetti di stranieri nel cuore di Latina, non possono lasciarci indifferenti. Siamo di fronte a un fenomeno grave e preoccupante, che mina la serenità delle famiglie e mette a rischio i nostri ragazzi proprio nei luoghi dove dovrebbero sentirsi sicuri.” A dichiararlo è il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta.

“Chiediamo al Sindaco – aggiunge – di portare al più presto all’attenzione della Prefettura la richiesta di convocazione del Tavolo per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché solo attraverso un’azione coordinata e una presenza più incisiva delle forze dell’ordine potremo garantire la tranquillità dei cittadini”. Il consigliere comunale e capogruppo della Lega ricorda infime la Mozione n. 25/2024 proposta dalla Lega, e approvata in consiglio comunale per l’installazione di un sistema capillare di videosorveglianza e dice: “Ora è tempo di accelerare”.