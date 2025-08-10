A Gonfie Vele: un modello di rigenerazione urbana ed efficienza energetica per Latina

LATINA – Grande soddisfazione per il via libera definitivo alla rimodulazione e alla prosecuzione del progetto di rigenerazione urbana “A Gonfie Vele”, da parte della maggioranza dell’amministrazione Celentano; un intervento strategico che ridisegnerà il volto di una delle aree più popolose di Latina, garantendo al tempo stesso un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica, qualità abitativa e servizi per la comunità. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) e poi inserito nel PNRR, porterà interventi di alto impatto: Riqualificazione delle Vele di Latina (lotti Ater 46 e 47) con impermeabilizzazione delle coperture e sostituzione degli infissi in 356 appartamenti, migliorando isolamento e consumi energetici; Creazione di una biblioteca di quartiere, di un asilo nido e di un centro sociale per anziani; Installazione di un parco giochi; Realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale con ascensori per l’attraversamento sicuro della Pontina; Demolizione e ricostruzione dell’ex Icos per ospitare uffici ASL, Polizia, un centro polivalente Bibliobar e 40 appartamenti di housing sociale; Creazione di un’area mercato nel lotto Ater 45.