Maxi incendio tra Sermoneta e Bassiano, decine di ettari in fumo

Serata di emergenza ieri sui Monti Lepini, tra Sermoneta e Bassiano, dove un vasto incendio ha distrutto decine di ettari di macchia mediterranea, interessando anche le zone di Sezze e l’area montana che conduce a Bassiano. Le fiamme, divampate nel pomeriggio attorno alle 18 sul territorio setino, si sono propagate rapidamente, visibili a grande distanza per le due imponenti lingue di fuoco che hanno trasformato l’evento in un rogo di vaste proporzioni.

Vigili del Fuoco e squadre della Protezione Civile hanno operato per ore, affiancati da mezzi aerei e da volontari, per circoscrivere l’incendio e proteggere le abitazioni e le aziende agricole minacciate. L’allerta è massima in una provincia già messa a dura prova da altri gravi incendi, come quello di Roccasecca dei Volsci, non ancora completamente domato.

Non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa del rogo.

Il consigliere comunale ed ex sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, ha ricordato come il contrasto agli incendi boschivi richieda interventi di previsione, prevenzione, pianificazione e lotta attiva, con la collaborazione di tutti: “Le Associazioni di Protezione Civile e i volontari, insieme alla Forestale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale – ha sottolineato – sanno benissimo come operare e vanno ringraziati per il loro operato”.