Sabaudia, il nuovo generale di brigata Zuzzi in visita dal sindaco Mosca

Incontro istituzionale questa mattina a Sabaudia tra il nuovo generale di brigata Mattia Zuzzi, da circa un mese alla guida del Comando Artiglieria Contraerei, e il sindaco Alberto Mosca. Il colloquio, tenutosi in forma riservata in municipio, ha confermato la volontà di rafforzare la collaborazione tra Istituzioni civili e militari. Mosca ha espresso apprezzamento per il lavoro dei reparti, sottolineandone il ruolo strategico in un contesto internazionale complesso. Zuzzi ha ribadito l’impegno a proseguire la cooperazione anche con iniziative a beneficio del territorio. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni simbolici: il sindaco ha donato il volume celebrativo per i 90 anni della città, mentre il generale ha consegnato il crest ufficiale del Comando.