Gaeta, riapre la Grotta del Turco

Riapre al pubblico, dopo anni di chiusura e lavori di messa in sicurezza, uno dei luoghi simbolo di Gaeta: la Grotta del Turco. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 15 agosto alle ore 9, con il taglio del nastro affidato al rettore del PIME, padre Daniele Belussi, e al sindaco Cristian Leccese, alla presenza delle autorità. Situata all’interno del Santuario della Santissima Trinità, edificato nell’XI secolo e meta di pellegrinaggi di santi, pontefici e fedeli, la Grotta del Turco è una spettacolare cavità naturale formatasi in seguito a una spaccatura della montagna e modellata nei secoli dall’azione del mare. Secondo la tradizione, in epoca medievale la grotta fu rifugio di pirati saraceni che compivano incursioni nella zona, fino alla loro sconfitta nella battaglia del Garigliano del 915. Prima del 2010 era possibile percorrere i 275 gradini fino a raggiungere il livello del mare e ammirare l’acqua color smeraldo. Successivamente il sito era stato chiuso, consentendo l’accesso solo fino al belvedere al sessantesimo gradino. Oggi, grazie agli interventi di restauro e messa in sicurezza, torna completamente visitabile.

«Oggi celebriamo un evento significativo – ha dichiarato il sindaco Leccese – La riapertura totale della Grotta del Turco restituisce alla città e ai visitatori un gioiello che Gaeta è orgogliosa di custodire».