Sabaudia, scavalca la recinzione minacciando ex moglie e figli: arrestato

SABAUDIA – Sorpreso a scavalcare la recinzione dell’abitazione della ex moglie, minacciando lei e i figli di morte, è stato arrestato in flagranza di reato un cittadino indiano di 45 anni in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. I carabinieri intervenuti su richiesta della donna impaurita da quanto stava accadendo, hanno bloccato l’aggressore con l’accusa i maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e lo hanno portato nel carcere di Latina dove resta in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del giudice.