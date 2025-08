Liberata Foce del Duca: salvo il lago di Fogliano. Ora tocca a Caprolace

LATINA – Foce del duca a Latina è stata liberata. I lavori iniziati con qualche giorno di ritardo a causa del maltempo sono finiti lunedì mattina e dopo anni non sono più presenti sedimenti nel canale di collegamento tra il lago di Fogliano e il mare. E oggi partono gli analoghi lavori al lago di Caprolace.

“Finalmente alla foce del Duca l’acqua torna a scorrere limpida e fluente tra mare e lago. Raggiunto l’obiettivo, come promesso, abbiamo ammainato le nostre bandiere e rimosso lo striscione” dicono dal Comitato Salviamo il Lago di Fogliano e ringraziando “i 2600 firmatari della petizione e chi ci ha creduto: in particolare Anima Latina, Cethegus e NeoLatina” e “Emanuela Zappone, commissaria del P.N.C. che è intervenuta mettendo fine a quel teatrino di competenza e responsabilità, dove nessuno ha avuto il coraggio di prendere risolutivamente in mano la questione”.