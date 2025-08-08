San Felice Circeo, troppi ingorghi nel centro storico, scatta il divieto d’accesso notturno alle auto

SAN FELICE CIRCEO – Troppi ingorghi nel centro storico, e la Polizia locale dispone il divieto d’accesso notturno alle auto. In un’ordinanza (la n. 74), il comandante Mauro Bruno stabilisce l’operatività della misura dispone da oggi 8 agosto e per tutti i venerdì, sabato e domenica del mese, su via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marco Emilio Lepido e via del Faro. La strada sarà chiusa al traffico dalle 23:00 all’1:30.

La misura – spiegano dal Comando di Polizia Locale – mira a decongestionare le vie di accesso al centro, ridurre i disagi causati dalla sosta selvaggia e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza turistica. L’accesso resterà consentito solo a residenti, dimoranti, proprietari di immobili, ospiti delle strutture ricettive, personale degli esercizi commerciali, mezzi pubblici e veicoli di emergenza. Moto, ciclomotori, biciclette ed e-bike potranno comunque transitare.

Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni di ingorghi e difficoltà di circolazione nelle strade attorno al borgo medievale, in particolare in via Acropoli, piazzale San Francesco d’Assisi e via del Faro. La zona è considerata a rischio molto alto per gli incendi boschivi secondo il Piano regionale 2023-2025, un ulteriore motivo che ha spinto il Comune a limitare il traffico nelle ore serali.

L’invito a cittadini e visitatori è “a rispettare le nuove regole, per un centro storico più sicuro e vivibile nel pieno della stagione estiva”.